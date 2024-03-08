«Это сумасшествие»: в Европе рассказали о скупке земель на Украине западными корпорациями

Евродепутат уверен, что власти Незалежной продают свою страну по кускам.

Западные корпорации активно скупают земли на Украине. Об этом заявил депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес.

По мнению политика, США и Европа только делают вид, что поддерживают Украину, на деле они преследуют исключительно корыстные цели. С учетом того, что, по сведениям Уоллеса, земли Незалежная продает буквально за копейки.

«Украина разрушена. Корпорации из США и Европы скупают земли в западной части Украины за копейки. Это сумасшествие», — написал парламентарий в соцсетях.

При этом Уоллес отмечает, что все действия Запада направлены на то, чтобы конфликт на Украине продолжался, ведь это выгодно для их военно-промышленного комплекса. А вот судьба населения самой Незалежной в данном случае их совсем не волнует.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в Германии предрекли радикальные перемены на Украине с уходом Виктории Нуланд.