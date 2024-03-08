«Это сумасшествие»: в Европе рассказали о скупке земель на Украине западными корпорациями

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 16 0

Депутат ЕП Уоллес: Запад скупает украинские земли за копейки

«Это сумасшествие»: в Европе рассказали о скупке земель на Украине западными корпорациями

Фото: Zuma\TASS / ТАСС

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Евродепутат уверен, что власти Незалежной продают свою страну по кускам.

Западные корпорации активно скупают земли на Украине. Об этом заявил депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес.

По мнению политика, США и Европа только делают вид, что поддерживают Украину, на деле они преследуют исключительно корыстные цели. С учетом того, что, по сведениям Уоллеса, земли Незалежная продает буквально за копейки.

«Украина разрушена. Корпорации из США и Европы скупают земли в западной части Украины за копейки. Это сумасшествие», — написал парламентарий в соцсетях.

При этом Уоллес отмечает, что все действия Запада направлены на то, чтобы конфликт на Украине продолжался, ведь это выгодно для их военно-промышленного комплекса. А вот судьба населения самой Незалежной в данном случае их совсем не волнует.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в Германии предрекли радикальные перемены на Украине с уходом Виктории Нуланд.

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