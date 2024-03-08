В США сделали шокирующее заявление об Украине

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 73 0

Аналитик Эпископос: новый пакет помощи США не спасет Украину от краха

В США сделали шокирующее заявление об Украине

Фото: Reuters / STRINGER

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Тема:
Спецоперация

Что в скором времени ожидает Незалежную?

Очередная помощь Украине, которая сейчас обсуждается в американском Конгрессе, не спасет Украину от краха. Об этом заявил аналитик Марк Эпископос.

Речь идет о 60 миллиардах долларов, которые администрация Джо Байдена хочет предоставить Незалежной. При этом в Сенате пакет помощи получил одобрение, однако не все конгрессмены согласны продолжать финансирование — к тому же, многие приходят к выводу, что и этого может быть недостаточно.

«Чего может достичь пакет помощи в размере 60 миллиардов долларов в свете мрачных реалий?.. Хотя это и не предотвратит сохраняющуюся угрозу краха, это, вероятно, даст ВСУ шанс на жизнь в ближайшие месяцы. Но это не изменит фундаментально реальность на поле боя», — указывает Эпископос в статье на портале Responsible Statecraft.

При этом аналитик отмечает и тот факт, что Украина и так насыщена обширным и мощным набором западного вооружения, однако российские войска все равно имеют преимущество и продолжают свое продвижение.

«Русские остро осознают слабости Украины и стремятся использовать их в полной мере, используя свои огромные преимущества в живой силе и огневой мощи для оказания давления по всей линии соприкосновения на востоке и юго-востоке Украины после падения Авдеевки», — напоминает аналитик.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Украину предупредили о приближении переломного момента.

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