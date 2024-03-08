«Пара месяцев»: Украину предупредили о приближении переломного момента
Немецкий журналист Набер: летом для ВСУ может наступить переломный момент
Фото: www.globallookpress.com / Ashley Chan
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Что произойдет на территории Незалежной?
Украина близка к переломному моменту, который может наступить уже летом этого года. Об этом заявил корреспондент издания Welt Ибрагим Набер.
Немецкий журналист лично побывал на фронте и, по его мнению, Украине и Западу пора перестать приукрашивать действительность, в которой сейчас существует страна.
По его мнению, ВСУ проигрывают российским войскам в количестве и качестве как живой силы, так и вооружения. И явная диспропорция, очевидно, ведет боевиков к наихудшему сценарию.
«Есть опасения, что летом, то есть уже через пару месяцев, наступит переломный момент», — уверен Набер.
Также репортер обращает внимание на то, что ВСУ боятся полного прорыва фронта, который может произойти после освобождения Авдеевки российскими силами.
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