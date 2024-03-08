«Пара месяцев»: Украину предупредили о приближении переломного момента

|
Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 46 0

Немецкий журналист Набер: летом для ВСУ может наступить переломный момент

«Пара месяцев»: Украину предупредили о приближении переломного момента

Фото: www.globallookpress.com / Ashley Chan

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Тема:
Спецоперация

Что произойдет на территории Незалежной?

Украина близка к переломному моменту, который может наступить уже летом этого года. Об этом заявил корреспондент издания Welt Ибрагим Набер.

Немецкий журналист лично побывал на фронте и, по его мнению, Украине и Западу пора перестать приукрашивать действительность, в которой сейчас существует страна.

По его мнению, ВСУ проигрывают российским войскам в количестве и качестве как живой силы, так и вооружения. И явная диспропорция, очевидно, ведет боевиков к наихудшему сценарию.

«Есть опасения, что летом, то есть уже через пару месяцев, наступит переломный момент», — уверен Набер.

Также репортер обращает внимание на то, что ВСУ боятся полного прорыва фронта, который может произойти после освобождения Авдеевки российскими силами.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что ВС России за неделю улучшили положение на купянском и донецком направлениях.

Тема:
Спецоперация
8 мар
Армия России за две недели уничтожила самые дефицитные образцы оружия НАТО в зоне СВО
8 мар
ВС России за неделю улучшили положение на купянском и донецком направлениях
8 мар
Уничтожившему колонну ВСУ военному из Тувы присвоили звание Героя России
8 мар
«Ситуация отчаянная»: в Британии заявили о потере ВСУ лучшей техники НАТО
8 мар
На пороге катастрофы: Макрон обозначил условия ввода армии Франции на Украину
8 мар
«Россия победила»: в Германии предрекли радикальные перемены на Украине с уходом Нуланд
8 мар
Как мертвому припарка: в Швеции вынесли Украине неутешительный приговор
8 мар
Можно потопить: в Госдуме спустили британских политиков с небес на землю
8 мар
«Я не прогнусь»: Байден обратился к Путину с посланием по поводу Украины
8 мар
Российские Су-34 сбросили бомбы ФАБ-500 на укрепрайон ВСУ под Авдеевкой
-3° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
90.75
0.41 98.88
0.68
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 11 по 17 март...

Последние новости

17:39
Концерт Скляра и группы «Ва-Банкъ» состоится 13 марта в Москве
17:33
После завала лыжниц на Спартакиаде в Сочи 17 человек были направлены в больницы
17:29
Подойдет всем: раскрыт самый эффективный способ похудения
17:16
Опрос показал положительную оценку работы Путина большинством россиян
17:02
Вонь будет ужасной: какой совет из интернета погубит ваш туалет
16:54
Толпы людей встретили главу Гагаузии Гацул в аэропорту Кишинева

Сейчас читают

Психолог рассекретил способ правильно дарить подарки женщинам, чтобы получить любовь
Европейцы гадят: фуры с цветами в Татарстан сутками стоят на границе
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 8 марта, для всех знаков зодиака
Ждать совсем недолго: каким будет новый «Домовенок Кузя» и какие тайны он хранит

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как сложилась судьба актеров из советских фильмов — сказок