Она умерла. Ученые сделали шокирующее открытие в космосе

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Геннадий Плиткин
Геннадий Плиткин 53 0

CNN: космический телескоп «Джеймс Уэбб» обнаружил самую старую мертвую галактику

Она умерла. Ученые сделали шокирующее открытие в космосе

Фото: www.globallookpress.com

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Изучение этой галактики может расширить понимание ранней Вселенной.

Космический телескоп «Джеймс Вебб» обнаружил самую старую мертвую галактику без звездообразования. Об этом пишет CNN.

Она существовала 700 миллионов лет после возникновения Вселенной и имеет возраст более 13,8 миллиарда лет. Ученым нужно выяснить, почему в ней так рано прекратилось звездообразование.

Изучение этой галактики может расширить понимание ранней Вселенной и факторов, влияющих на звездообразование. Разработка «Джеймса Уэбба» ведется уже более двух десятилетий с участием США, Канады и ЕС.

Этот проект столкнулся с техническими сложностями и превышениями бюджета. Ориентировочная стоимость миссии «Джеймса Уэбба» составляет около десяти миллиардов долларов.

Ранее 5-tv.ru писал, что на спутнике Сатурна обнаружили подледный океан.

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