Бойцы отряда «Барс-12» поздравили женщин с 8 Марта

Военнослужащие добровольческого отряда «Барс-12», которые сейчас находится в зоне проведения специальной военной операции (СВО), поздравили россиянок с Международным женским днем. Соответствующие кадры оказались в распоряжении 5-tv.ru.

«Желаем вам всего самого наилучшего. Любви, здоровья, счастья», — сказали бойцы.

Они также пожелали женщинам любить и быть любимыми.

«Хочется пожелать, чтобы следующее 8 Марта и все за ним последующие мы все встречали по-настоящему под мирным небом. Чтобы мы в этом году свою миссию закончили. Чтобы все ваши родные, близкие благополучно вернулись домой. И чтобы всю дальнейшую жизнь вас радовали дети, исполняли ваши самые заветные желания внуки, и чтобы не гасло тепло домашнего очага. Ура!» — завершили свое обращение военнослужащие.

Ранее, писал 5-tv.ru, с Международным женским днем поздравил россиянок и мэр Москвы Сергей Собянин.