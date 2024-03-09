Зеленский выступил против участия России в мирном саммите по Украине

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 36 0

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган выразил готовность посодействовать в поведении переговоров. Но украинский лидер и от этого предложения отказался.

Зеленский выступил против участия России в мирном саммите по Украине

Фото: Reuters / YVES HERMAN

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Тема:
Украинский кризис Обострение конфликта в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский выступил против идеи турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана в проведении переговоров по урегулированию конфликта с участием России. Об этом глава киевского режима сообщил во время конференции в Стамбуле.

«Мы не видим представителей России на таком саммите», — сказал он.

Тем самым украинский лидер вновь напомнил о своем тезисе, что «мирный» план должен готовиться другими странами без участия Москвы. Кроме того, Зеленский также отверг предложение Эрдогана в организации переговоров.

Стоит отметить, что даже ряд западных стран не видит смысла в проведении саммита по Украине без участия России.

Глава офиса Зеленского заявил, что мирные переговоры с Россией неприемлемы

Россия неоднократно выражала готовность к конструктивному диалогу и поиску мирных путей урегулирования конфликта, однако Зеленский запретил переговоры с РФ на законодательном уровне.

РФ проводит специальную военную операцию, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение связано с тем, что власти республик Донбасса — ДНР и ЛНР — обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Главными целями СВО являются демилитаризация и денацификация Украины.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, зачем бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного назначили послом Украины в Великобритании.

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