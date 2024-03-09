Зеленский выступил против участия России в мирном саммите по Украине
Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган выразил готовность посодействовать в поведении переговоров. Но украинский лидер и от этого предложения отказался.
Фото: Reuters / YVES HERMAN
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Президент Украины Владимир Зеленский выступил против идеи турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана в проведении переговоров по урегулированию конфликта с участием России. Об этом глава киевского режима сообщил во время конференции в Стамбуле.
«Мы не видим представителей России на таком саммите», — сказал он.
Тем самым украинский лидер вновь напомнил о своем тезисе, что «мирный» план должен готовиться другими странами без участия Москвы. Кроме того, Зеленский также отверг предложение Эрдогана в организации переговоров.
Стоит отметить, что даже ряд западных стран не видит смысла в проведении саммита по Украине без участия России.
Глава офиса Зеленского заявил, что мирные переговоры с Россией неприемлемы
Россия неоднократно выражала готовность к конструктивному диалогу и поиску мирных путей урегулирования конфликта, однако Зеленский запретил переговоры с РФ на законодательном уровне.
РФ проводит специальную военную операцию, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение связано с тем, что власти республик Донбасса — ДНР и ЛНР — обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Главными целями СВО являются демилитаризация и денацификация Украины.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, зачем бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного назначили послом Украины в Великобритании.
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