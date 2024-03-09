Хотят вогнать в долги: в США предложили предоставить Украине помощь в кредит
NBC News: республиканцы в конгрессе хотят предоставить Украине помощь в кредит
Фото: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov
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Проект республиканцев находится на начальных стадиях. В качестве залога для этого кредита они предлагают использовать замороженные российские активы.
Конгрессмены-республиканцы в США предложили направить пакет помощи, часть которой может быть предоставлена Украине в кредит, сообщил телеканал NBC News. Над инициативой сейчас работают спикер палаты представителей Майк Джонсон и председатели ключевых комитетов палаты представителей.
«Экономическая помощь для поддержки общего функционирования правительства Украины и ее долгосрочных мер по восстановлению стали бы предметом кредита», — отметил журналист.
Как предложил глава комитета палаты представителей США по иностранным делам Майкл Маккол, в качестве залога могут стать замороженные российские активы. Вместе с тем один из чиновников заявил, что подобный план в его нынешнем виде неидеален.
«Просить страну взять на себя десятки миллионов долларов долга, это в долгосрочной перспективе нанесет ущерб Украине и может в дальнейшем привести к экономическим кризисам», — отметил американский чиновник.
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