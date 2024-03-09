Сильнейшую вспышку зафиксировали на Солнце

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Анастасия Максимова
Анастасия Максимова 149 0

Ученые Института прикладной геофизики зафиксировали вспышку на Солнце

Сильнейшую вспышку зафиксировали на Солнце

Фото: www.globallookpress.com / ZUMAPRESS.com

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После нее также зафиксировали сбои в связи.

В ночь на 9 марта на Солнце зарегистрировали вспышку высокого класса М. Об этом сообщили в Институте прикладной геофизики (ФГБУ «ИПГ»).

При этом специалисты отметили, что на Землю она оказала незначительное влияние. Она проявилась на уровне R1, что является минимальным показателем. Рентгеновские всплески не превысили экстремальных значений и не вызвали геомагнитных бурь.

Также специалисты отметили, что ухудшения качества связи зафиксировали на территории Кольского полуострова.

Согласно прогнозам, 9 марта солнечная активность будет умеренной. Геомагнитное поле может быть неустойчивым. Однако предупрежджений для метеозависимых о возможном ухудшении самочувствия также не отмечалось.

Ранее 5-tv.ru показывал, что в Москве и Санкт-Петербурге из-за сильной магнитной бури в небе появилось северное сияние.

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