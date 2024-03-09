«На правах SHAMAN»: Ярослав Дронов продлил празднование 8 Марта на три дня

Исполнитель спел свои лучшие композиции для россиянок на своем концерте в Москве. Какие еще были подготовлены сюрпризы для дам?

Минувшим вечером SHAMAN (настоящее имя Ярослав Дронов) дал большой в столичном «Крокус Сити Холле», приуроченный к Международному женскому дню. Всем дамам, находившимся в зале, в честь праздника подарили тюльпаны. Но это был не единственный приятный сюрприз, который для них подготовили.

«Сегодня тот самый случай, когда я, на правах SHAMAN, продлеваю 8 Марта еще на целых три дня. Пойте, веселитесь, танцуйте! Сегодня я в вашей власти! И все мои песни звучат только для вас!» — заявил Дронов, имея в виду свои концерты, представ перед публикой в необычном для себя образе — с белыми блинными волосами.

Публика поддержала решение исполнителя бурными овациями.

SHAMAN открыл концерт песней «Ты моя». Вместе с ним пел весь зал, держа в руках горящие сердечки. Кроме того, на концерте музыкант исполнил свою новую песню «Мама».

Оставшиеся два концерта пройдут 10 и 11 марта в столичном «Крокус Сити Холле».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что SHAMAN снял клип на песню «Мама» в детском доме.