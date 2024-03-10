Нарушение всех правил: назначение Залужного привело к дипломатическому скандалу

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Евгения Романова
Евгения Романова 78 0

ZN: назначение Залужного на пост посла стало нарушением дипломатических норм

Нарушение всех правил: назначение Залужного привело к дипломатическому скандалу

Фото: Reuters / Valentyn Ogirenko

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Справится ли он со своей новой работой?

Назначение экс-главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного на должность посла Незалежной в Великобритании стало нарушением дипломатических норм. Об этом сообщает украинское издание «Зеркало недели» (ZN).

«За всю историю существования МИД никто и никогда не делал заранее заявлений о направлении агремана — запроса на согласие страны предоставить все дипломатические привилегии и права новому послу. Подобное заявление нарушает дипломатическую этику, все писаные и неписаные правила дипломатии», — отмечается в статье.

Киевский режим заставил главу МИД Украины Дмитрия Кулебу пойти на такое назначение. Сам же министр не может отказать президенту страны Владимиру Зеленскому.

Не факт, что Залужнный справится со своей работой, ведь он совершенно не имеет представление, как она выполняется. Вероятно, его ждут «ежедненые доносы».

От должности главкома ВСУ Залужный был отстранен 8 февраля. Как отмечал он и Зеленский, украинской армии нужны перемены. Командовать украинской армией стал Александр Сырский.

В четверг, 7 марта, стало известно о назначении Залужного на должность посла Украины в Великобритании. Позднее Зеленский объяснил свое решение.

О том, что Залужный может быть назначен послом, говорил прежде военный эксперт Константин Сивков. Аналитик уверен, что Зеленский таким образом просто избавился от своего главного конкурента, отправив его в другую страну на «политическую пенсию».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, зачем Залужного назначили послом Украины в Великобритании. По мнению политолога, экс-главкома ВСУ отправили в другую страну вовсе не на «политическую пенсию».

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