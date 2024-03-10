Умер известный по фильму «Однажды в Америке» актер Анджело Никотра

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Наталья Мулько
Наталья Мулько 64 0

Итальянский артист озвучил несколько культовых картин.

Умер известный по фильму «Однажды в Америке» актер Анджело Никотра

Фото: www.globallookpress.com / imagebroker/Meinrad Riedo

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Итальянский актер Анджело Никотра ушел из жизни 8 марта в возрасте 75 лет. Об этом сообщили в отраслевой национальной ассоциации.

Он был официальным итальянским голосом таких знаменитостей, как Джон Траволта и Морган Фримен. Самыми популярными работами Никотры можно назвать дубляж фильмов «Однажды в Америке», «Робин Гуд: Принц воров», «Монти Пайтон: Смысл жизни», а также озвучивание персонажей в популярных мультсериалах «История игрушек» и «Свинка Пеппе».

Ассоциация назвала Никотру «культовым артистом». Он родился в Риме в 1948 году и начал свою карьеру в 1960-е.

Его родители, Антонио Никотра и Марианна Либасси, тоже были актерами. А его брат, актер и режиссер Джанкарло Никотра, ушел из жизни в 2013 году.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что умер президент Ассоциации банков России Георгий Лунтовский.

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