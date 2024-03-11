Мосгорсуд отменил заочный приговор издателю «Медиазоны»* Верзилову**

|
Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист Инстаграм 31 0

Дело отправлено на пересмотр.

Мосгорсуд отменил заочный приговор издателю «Медиазоны»* Верзилову**

Фото: Карпухин Сергей / ТАСС

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Московский городской суд отменил приговор Басманного районного суда города Москвы в отношении Петра Верзилова**. Было решено передать уголовное дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции, в ином составе суда. Эта информация появилась в Telegram-канале Судов общей юрисдикции города Москвы.

* — признано иноагентом на территории РФ.

** — признан физлицом-иноагентом на территории РФ.

-2° Атмосферное давление 768 мм рт. ст.
Относительная влажность 69%
90.75
0.41 98.88
0.68
Какой вы блин на Масленицу по знаку зодиака — шуточный гороскоп

Последние новости

12:40
Белоруссия объявила о проверке боевой готовности воинских частей
12:35
СМИ узнали о новых санкциях Евросоюза в отношении России
12:25
«Потери колоссальные»: как российские бойцы поразили элитные войска ВСУ под Харьковом
12:23
Мосгорсуд отменил заочный приговор издателю «Медиазоны»* Верзилову**
12:16
Эта смерть стала «точкой отсчета» для Моргуновой: ей оставалось совсем немного
12:09
В Кремле оценили слова Папы Римского о «белом флаге» Украины: «Широкий контекст»

Сейчас читают

Воодушевляющая победа Трампа. Чем ответит «глубинное государство»?
Заметают следы: агентства Reuters и AFP в спешке удалили фото Миддлтон «после операции»
Какой вы блин на Масленицу по знаку зодиака — шуточный гороскоп
Ждать совсем недолго: каким будет новый «Домовенок Кузя» и какие тайны он хранит

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как сложилась судьба актеров из советских фильмов — сказок