Мосгорсуд отменил заочный приговор издателю «Медиазоны»* Верзилову**

Дело отправлено на пересмотр.
Фото: Карпухин Сергей / ТАСС
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Московский городской суд отменил приговор Басманного районного суда города Москвы в отношении Петра Верзилова**. Было решено передать уголовное дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции, в ином составе суда. Эта информация появилась в Telegram-канале Судов общей юрисдикции города Москвы.
* — признано иноагентом на территории РФ.
** — признан физлицом-иноагентом на территории РФ.
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