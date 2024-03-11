Собянин объявил о начале обновления поездов на Замоскворецкой линии метро

Новое поколение поездов «Москва-2024» запустили на Замоскворецкой линии метро, через два года выйдет поезд «Москва-2026». Об этом журналистам сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

По словам мэра, Москва является безусловным лидером по обновлению подвижного состава в пассажирском транспорте, а в частности, в метрополитене. С 2010 года средний возраст поездов метро уменьшился в два раза — с 24 лет до 12. Собянин отметил, что это не просто новые поезда, это поезда новых поколений. Уже запустили поезд «Москва-2024», через два года выйдет «Москва-2026». Мэр Москвы также сообщил, что Замоскворецкую линию за три года на 100% обновят поездами «Москва-2024» и «Москва-2026».

По словам Собянина, это комфортные поезда, которые дают возможность перевозить большее количество пассажиров. А также удобство, эргономику для машинистов метро и пассажиров.

«Поздравляем москвичей с выходом нового поезда. Спасибо машиностроителям, которые работали активно за этим поездом, машинистам, которые тоже участвовали в создании нового поезда, в его обкатке и своевременно прошли обучение для движения на новых поездах», — добавил мэр.

В пресс-службе мэра и правительства Москвы уточнили, что маска поезда «Москва -2024» стала более прямоугольной, увеличился угол наклона, что улучшило аэродинамику.