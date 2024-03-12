Немедленно к врачу: Мясников рассказал об указывающих на рак сигналах организма

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Тимур Юсупов
Тимур Юсупов 58 0

Мясников: головные боли и изменения в цвете стула могут говорить об онкологии

Немедленно к врачу: Мясников рассказал об указывающих на рак сигналах организма

Фото: www.globallookpress.com / Michaela Begsteiger

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Когда пора бить тревогу?

Самый страшный диагноз, который может до последнего себя не проявлять — это рак. Каждый боится внезапно столкнуться с онкологией, поэтому необходимо внимательно прислушиваться к своеобразным «звоночкам».

Советами по этому поводу в эфире федерального телеканала поделился врач и телеведущий Александр Мясников. Они помогут распознать рак и вовремя обратиться за помощью.

Головная боль

Головная боль — один из самых распространенных недугов в мире и ее наличие может говорить о множестве различных проблем со здоровьем. Однако она также может сигнализировать о наличии онкологии.

По словам специалиста, довольно часто болеть начинает опухоль мозга или аневризма. Порой боль может достигать такой силы, что люди буквально бьются головой о стену, в попытках избавиться от мучений.

Очень важно при первых симптомах незамедлительно обратиться к врачу, особенно если среди ваших ближайших родственников были люди с аневризмой. Также обратите внимание на головную боль при смене положения тела или кашле, которой у вас раньше не наблюдалось.

Врач объяснил, что это может говорить о повышенном внутричерепном давлении, которое вызвано опухолью. Особенно чутким к подозрительным симптомам нужно быть людям в возрасте от 50 лет. После этого рубежа риск онкологии значительно возрастает.

Лимфоузлы

При уплотнении лимфоузлов не стоит сразу бить тревогу — внимательно изучите их состояние. Если уплотнения появились на шее или в паху, а их форма мягкая и подвижная — это вряд ли онкология, однако если вас забеспокоил твердый и неподвижный лимфоузел под ключицей — немедленно обратитесь к специалисту.

Стул

Обращайте внимание на состояние и цвет ваших экскрементов. Если стул черный — это плохой знак. Скорее всего у вас в желудке кровит язва. Если же вы заметили следы крови — это может быть признаком онкологии. Главное не паникуйте раньше времени и вспомните, что вы ели накануне. Может быть стул окрасился из-за свеклы или угля.

Ком в горле

Еще один повод насторожиться — затрудненное глотание. Любая дисфагия — серьезная проблема, которая не пройдет сама собой. Она может быть признаком рака желудка и прочих заболеваний

Одышка и потеря веса

Если вас везде, включая мизерные физические нагрузки, стала преследовать отдышка, которая сопровождается температурой, сонливостью, заторможенностью — необходимо срочно обратиться к специалистам. Также обратите внимание на свой вес — если человек без видимых причин внезапно начал худеть, то не исключено, что изнутри его «поедает» рак.

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