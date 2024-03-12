Побежденный клоун: Мадуро раскритиковал Зеленского за нападки на Папу Римского

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Тамара Сторожева
Тамара Сторожева 51 0

Президент Венесуэлы Мадуро: Зеленский все больше похож на клоуна

Побежденный клоун: Мадуро раскритиковал Зеленского за нападки на Папу Римского

Фото: Reuters / Florion Goga

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Понтифик ранее назвал сильным того, кто может найти смелость для переговоров. Эти слова президенту Украины не понравились.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро сравнил президента Украины Владимира Зеленского с бывшим лидером Венесуэлы Хуана Гуаидо и назвал его «побежденным клоуном». Так Мадуро отреагировал на оскорбления Зеленского в адрес Папы Римского.

«Зеленский начинает плохо говорить, оскорблять папу… Зеленский все больше и больше похож на Гуайдо, такой же клоун, такой же грубый и такой же побежденный, как Гуайдо, такой же вредный для своего народа, как Гуайдо», — сказал Николас Мадуро в эфире телеканала Venezolana de Television.

Он также сообщил, что Венесуэла полностью поддерживает призывы к миру на Украине. Мадуро считает, что Украина уже проиграла конфликт, начавшийся два года назад, и пришло время вести переговоры.

Ранее Папа Римский Франциск дал интервью RSI, в котором заявил, что сильным считается тот, у кого хватает мужества поднять белый флаг и начать переговоры. Он подчеркнул, что Украина явно проигрывает и должна присмотреться к странам, которые смогут выступить посредником в переговорах.

Глава службы печати Святого престола Маттео Бруни, рассказал, что под «белым флагом» Папа Римский имел в виду стремление к справедливому миру. Президент Украины назвал такое предложение «виртуальным посредничеством».

МИД Украины вызвал апостольского нунция Висвальдаса Кульбокаса в связи с заявлениями Папы Римского Франциска о белом флаге. Киев заявил, что ожидал другой реакции от понтифика.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что слова священника снова поднимают вопрос о необходимости переговоров, но упираются в отказ киевского режима.

Последние переговоры между Россией и Украиной прошли в Стамбуле 29 марта 2022 года. Они длились около трех часов. После Киев отказался от контактов с Москвой, запретив переговоры на законодательном уровне.

Ранее 5tv.ru писал о том, что Владимир Зеленский не намерен прекращать конфликт с Россией.

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