Зеленский исключил возможность объявления паузы в военных действиях

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Игорь Войтенко
Игорь Войтенко 29 0

Он считает, что выгоду от этого якобы получит Россия.

Зеленский исключил возможность объявления паузы в военных действиях

Фото: www.globallookpress.com / President Of Ukraine

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Тема:
Спецоперация

Президент Украины Владимир Зеленский не собирается «ставить на паузу» конфликт с Россией. Об этом сообщает BFM TV.

Он заодно ответил и Папе Римскому Франциску. Зеленский заявил, что якобы «перерыв в военных действиях был бы необходим России как кислород».

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Кремле оценили слова Папы Римского о «белом флаге» Украины.

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