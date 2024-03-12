Зеленский исключил возможность объявления паузы в военных действиях

Президент Украины Владимир Зеленский не собирается «ставить на паузу» конфликт с Россией. Об этом сообщает BFM TV.

Он заодно ответил и Папе Римскому Франциску. Зеленский заявил, что якобы «перерыв в военных действиях был бы необходим России как кислород».

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Кремле оценили слова Папы Римского о «белом флаге» Украины.