Кириенко передал жителям Авдеевки гуманитарную помощь

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист Инстаграм 31 0

Первый заместитель руководителя администрации президента России в ходе визита обсудил с жителями региона самые насущные проблемы.

Фото, видео: Telegram / Пушилин Д.В. / PushilinDenis; 5-tv.ru

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Жителям пострадавшей от обстрелов украинских боевиков Авдеевки передал гуманитарную помощь первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко. Он отправился в регион с рабочим визитом.

Помимо прочего, Кириенко в ходе визита обсудил с жителями региона самые насущные проблемы. А также он посетил коксохимический завод.

«Посетили Авдеевку. Осмотрели авдеевский коксохимзавод, ущерб еще оценят специалисты, но в целом он не претерпел таких критических разрушений, как, например, «Азовсталь», — прокомментировал приезд Сергея Кириенко глава ДНР Денис Пушилин.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что группу иностранных наемников обнаружили под Авдеевкой в ДНР.

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