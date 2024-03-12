Кириенко передал жителям Авдеевки гуманитарную помощь

Жителям пострадавшей от обстрелов украинских боевиков Авдеевки передал гуманитарную помощь первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко. Он отправился в регион с рабочим визитом.

Помимо прочего, Кириенко в ходе визита обсудил с жителями региона самые насущные проблемы. А также он посетил коксохимический завод.

«Посетили Авдеевку. Осмотрели авдеевский коксохимзавод, ущерб еще оценят специалисты, но в целом он не претерпел таких критических разрушений, как, например, «Азовсталь», — прокомментировал приезд Сергея Кириенко глава ДНР Денис Пушилин.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что группу иностранных наемников обнаружили под Авдеевкой в ДНР.