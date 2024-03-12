В Армении обозначили сроки, когда пограничники России должны оставить аэропорт Звартноц

Такое решение было принято Ереваном.

Российские пограничники оставят аэропорт Звартноц в Ереване до 1 августа 2024 года. Об этом заявил премьер-министр Армении Никола Пашинян.

Стоит отметить, что это Армения решила отказаться от пограничников России и осуществлять контроль полностью своими силами. Пашинян отметил, что речь идет о сугубо рабочем процессе, который не носит политический характер.

«Мы проинформировали российскую сторону, что приняли такое решение. В письме указан срок — 1 августа 2024 года», — заявил Пашинян на пресс-конференции.

В Кремле уже прокомментировали ситуацию, подтвердив, что Москва получила соответствующее уведомление от Еревана.

«Действительно, ведомственное письмо было получено на этот счет и по линии ведомств сейчас осуществляются контакты», — сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Официальный представитель Кремля также добавил, что контакты между странами продолжаются на всех уровнях.

Минобороны Азербайджана сообщило о начале антитеррористической операции в Нагорном Карабахе 19 сентября 2023 года. В ведомстве отметили, что сторона наносит удары высокоточным оружием по позициям ВС Армении. Целью операции было названо «восстановление конституционного строя».

Власти Армении осудили проводимую операцию и назвали «агрессией против народа Карабаха». Однако в Баку заверили, что гражданские объекты и население не являются целями военных.

Стоит отметить, что спор о принадлежности Нагорного Карабаха более 30 лет делает очень напряженными отношения Армении и Азербайджана. Регион объявил о выходе из состава Азербайджанской ССР в 1988 году. В 1992-м начался военный конфликт, в результате которого Баку утратил контроль над Карабахом. С тех пор там неоднократно происходили стычки.

Главной стороной в урегулировании конфликта выступает Россия. Для предотвращения боестолкновений между враждующими сторонами в регионе размещен российский миротворческий контингент. При этом, функционал российских миротворцев тогда еще в трехстороннем соглашении определялся как наблюдательный.

В мае 2023-го в Москве состоялась трехсторонняя встреча министров иностранных дел России, Армении и Азербайджана. Тогда Сергей Лавров заявил, что стороны приблизились к общему видению по теме заключения мирного соглашения. В 2022 и 2023 годах на саммитах под эгидой Евросоюза премьер-министр Армении Никол Пашинян признавал Нагорный Карабах частью территории Азербайджана.

МИД РФ в официальном заявлении призвал Азербайджан и Армению немедленно остановить кровопролитие, исключить жертвы среди мирных жителей и прекратить ведение боевых действий. С таким заявлением выступило Министерство иностранных дел России в ночь с 19 на 20 сентября 2023-го после продолжения резкой эскалации вооруженного конфликта в Нагорном Карабахе.

28 сентября 2023-го стало известно, что Нагорный Карабах упразднен. Он прекратит свое существование 1 января 2024 года. Территории отныне будут принадлежать исключительно Азербайджану.

В октябре Пашинян выступил за возвращение миротворцев в РФ при уходе из Карабаха. По его словам, их нахождение на этой территории не зависит от Армении. Он также признал сложные отношение между Ереваном и Москвой. Позднее президент Азербайджана Ильхам Алиев поднял флаг своей страны в столице Нагорного Карабаха Степанакерте.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в Армении сделали заявление о вступлении в Евросоюз.