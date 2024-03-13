Чья-то пугающая халатность? В истории с гибелью эквилибристки в цирке Запашного появились новые подробности

В конце января артистка проходила медицинское обследование, по результатам которого противопоказаний к работе выявлено не было.

В истории с трагической гибелью 22-летней эквилибристки Московского Большого цирка Влады Морозовой появились новые детали. Сразу ряд федеральных СМИ допустил, что погибшая могла недостаточно качественно проходить медицинские освидетельствования перед выступлениями.

Кроме того, распространились также сведения, что в некоторых развлекательных учреждениях в стране эта процедура проводится с серьезными нарушениями. Например, бумаги, подтверждающие работоспособность артистов, предположительно, оформляют не уполномоченные проводить эту процедуру медсестры.

В сети эта информация тут же спровоцировала нешуточный переполох. Чтобы развеять все домыслы, генеральный директор цирка, Эдгард Запашный, опубликовал в личном Telegram-канале заключение врачей, подтверждающее — протиповоказаний по здоровью для выступлений на арене цирка у Влады Морозовой не было.

Более того, не так давно девушка вернулась к работе их отпуска, куда ездила вместе с молодым человеком. Единственное, что смущало в этом документе — отсутствие подписи самой погибшей.

5-tv.ru тут же связался с юристом, экспертом трудовому праву Валентиной Яковлевой, чтобы узнать, могут ли правоохранительные органы признать этот документ недействительным в отсутствии всего одной важной детали.

По словам профильного специалиста, отсутствие подписи самой Морозовой не может свидетельствовать о подделке. Главное, чтобы в документе имелись все другие, закрепленные в законодательстве пункты.

Instagram* / morozovaaa.v; Личный архив Валентины Яковлевой; 5-tv.ru

«Отсутствие подписи того, кого обследовали, на медицинском заключении, не свидетельствует о том, что оно выдано с нарушениями. С точки зрения законодательства, подпись на этом документе не является обязательным атрибутом. В целом, медицинские заключения выдаются в порядке, который утвержден приказом Минздрава России от 14 сентября 2020 года. К обязательным атрибутам данного документа относятся описание проведенного обследования, оценка обоснованности и эффективности проведенного исследования и выводы о наличии, отсутствии заболеваний. Кроме того, на медицинском заключении должен быть штамп медицинской организации. Этот документ должен подписываться врачами той же организации, которая подписывала заключение. Иных требований к данным документам нет», — подчеркнула она.

Кроме прочего, специалист подчеркнула: у организации, выдающей заключение, должна быть лицензия на проведение конкретного вида обследования. К репетициям погибшая вернулась с 24 января: на тот момент труппа готовилась к премьере нового шоу около двух месяцев.

Планировалось, что постановку коллектив представит на суд зрителей уже 8 марта. Спустя сутки артистки цирка не стало: никто и представить не мог, что видит девушку в последний раз.

Трагическая гибель Морозовой в стенах ее любимого культурного учреждения спровоцировала цепную реакцию по всей стране. Зрители и поклонники циркового искусства хотели в деталях знать все подробности случившегося с девушкой.

Главное, что сейчас интересует аудиторию — что на самом деле стало причиной фатального исхода, повлекшего за собой смерть совсем юной знаменитости. Вот только ответа на этот вопрос аудитория, скорее всего, не получит: эксклюзивно в беседе с 5-tv.ru Эдгард Запашный прояснил, что результаты посмертной экспертизы Морозовой будут готовы не раньше, чем через месяц.

А их итоги передадут непосредственно в руки родственников. Ни работодатель, ни журналисты уведомлены об истинных причинах трагедии не будут.

Instagram* / morozovaaa.v; www.globallookpress.com / Aleksey Smyshlyaev; 5-tv.ru

«Официальное заключение будет в течение месяца, так нам сообщили вчера врачи. Ну и второе — врачи сообщат настоящие причины только членам семьи. Мы, как работодатель, не получим заключения на руки. Это врачебная, семейная тайна. Мы это сможем увидеть только по суду, если создастся прецедент. Только если нас кто-то начнет в чем-то обвинять. А так у нас нет полномочий получить заключение», — резюмировал он.

Определенные странности присутствуют?

Как утверждает автор портала ruscircus и по совместительству врач Георгий Поповский, нарушения в процедуре медицинского осмотра встречаются в практике артистов сплошь и рядом. По правилам, медкнижки всех сотрудников, участвующих в постановках, должны быть прописаны все анализы, перенесенные манипуляции и обязательные процедуры.

На практике же оформлять все по высшему разряду некоторые медицинские работники не спешат. В особо критичных случаях ситуация доходит до того, что за сохранность эквилибристов, гимнастов, дрессировщиков и клоунов отвечает медсестра, не уполномоченная проводить такие манипуляции и не имеющая для этого соответствующих навыков.

«У каждого артиста есть медицинская книжка. Читаешь записи в них и порой огорчаешься: в некоторых цирках врач, к сожалению, отсутствует и врачебные листы медкнижек заполняет медсестра, а ведь разрешать работу артистам она не имеет права. На следующих этапах гастролей артисты уже с недоверием, порой и с пренебрежением относятся к работе здравпунктов. Нередки случаи, когда записи в медкнижках вообще отсутствуют. И что уже совсем недопустимо: к работе допускаются артисты, находящиеся на больничном листе», — в красках описал происходящее за кулисами он.

Нередко медики цирка сталкиваются и с пренебрежением к процедурам со стороны самих артистов. Врачам пунктов приходится буквально умолять звездных пациентов пройти освидетельствование: нередко причиной подобного явления становится усталость или отсутствие свободного времени.

«Не все артисты понимают смысл, значение, пользу прохождения и ежегодного обследования в диспансере. Если врачи на комиссии вносят записи о выявленной патологии, то нередко такие медкнижки с такими записями „теряются“. Только в четвертой программе сезона на 1981/82 года нами выписано 15 медицинских книжек взамен утерянных. У некоторых артистов бывает сразу две медицинские книжки, и в обеих должно быть прописано, что артист едет в другой город здоровым», — объясняет врач.

В беседе с 5-tv.ru эксперт по трудовому праву, юрист Валентина Яковлева прояснила, действительно ли медицинская книжка должна быть заполнена «от» и «до».

Instagram* / morozovaaa.v; Личный архив Валентины Яковлевой; 5-tv.ru

«Я так понимаю, что осмотр она проходила в рамках обязательных медицинских процедур. На каждую должность там есть перечень медицинских обследований, обязательных для проведения. Как правило, медицинская сестра берет анализы, но выносит заключение врач. Количество обследований в зависимости от должности и позиции разная. Я не готова проанализировать, какие обследования должна была проходить Влада Морозова, но итоговое заключение подписывает врач или врачебная комиссия. Артисты, находящиеся на больничном, на законодательном уровне не допускаются на работу, за исключением тех случаев, когда не оформлен больничный лист или когда работодатель не в курсе больничного у сотрудника. У нас прямые выплаты, и данные о выданном листке трудоспособности поступают в ЕИС, к которой у работодателя есть доступ», — описала общие положения она.

Нередко внутренняя, годами отлаженная система взаимодействия между подчиненным и работодателем в цирке дает сбой, продолжает Яковлева.

«На практике бывают случаи, когда сегодня выдали больничный, а завтра эти сведения не появились. Если случилась такая штука, а сам работник не сообщил работодателю, что он болен, то вины работодателя тут нет. Если же работодатель знает, что сотрудник болеет, допускать до работы нельзя», — подметила она.

В случае юридически правильного оформления документации, то в деталях эту процедуру могут знать только профильные специалисты, чаще всего врачи, объясняет Валентина Яковлева. Не исключено, что к трагической гибели погибшей привело отсутствие в необходимом перечне исследований анализа, способного выявить проблему, но в этом случае проблема кроется не во врачах и даже не в самом цирке, а в зафиксированных стандартах оказания помощи и исследования.

«Что касается оформления медицинских книжек, то здесь я не могу утверждать на сто процентов. Есть перечень должностей и профессий, по которым проводятся обязательные медосмотры с заполнением медкнижки. Я не могу однозначно утверждать, должна ли была Влада заполнять ее, но с большей степенью вероятностью проходить медосмотры должна была. В рамках этих медосмотров тоже есть перечень мероприятий, которые должен был сделать медработник, но среди этого списка исследования могло не быть исследования, способного выявить проблемы со здоровьем», — озвучила мысли она.

Спросить «по первое число»?

Эксклюзивно в беседе с 5-tv.ru кандидат медицинских наук, хирург-травматолог Николай Гнелица акцентировал внимание — выносить итоговое заключение о соответствии состояния здоровья пациента должен именно врач, причем высшей квалификации.

www.globallookpress.com / Nikolay Gyngazov; Instagram* / nikolaygnelitsa; 5-tv.ru

«Вердикт, как правило, выносит именно врач. Медсестра точно не подойдет. Альтернатива — медицинский работник средней категории, фельдшер. Для этого нужен диплом. Фельдшер даже в этом случае, скорее, выступает как крайнее исключение. На какие-то вещи он допускается, но врач всегда в приоритете», — подчеркнул он.

Ранее 5-tv.ru писал, чем занималась эквилибристка цирка Запашного накануне смерти.

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