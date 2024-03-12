Умерла недавно ушедшая в монастырь актриса Галина Яцкина

Ушла из жизни актриса фильмов «Уроки французского» и «Женщины» Галина Яцкина. Об этом сообщил протоирей Василий Гелеван в Telegram-канале.

«Сегодня отошла ко Господу Заслуженная артистка РСФСР Галина Ивановна Яцкина. Галина Ивановна Яцкина — советская и российская актриса театра и кино», — написал священник.

Артистка ушла из жизни 10 марта 2024 года. Незадолго до этого актриса приняла монашеский постриг, Яцкиной было 79 лет.

Она известна российскому зрителю по таким фильмам, как «Половодье», «Женщины», «Слово для защиты», «Уроки французского» и «Человек, который закрыл город». Также она первая в истории советского кинематографа актриса — кандидат наук.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что умер актер из сериалов «Хозяйка тайги» и «Русские деньги» Олег Рябцов.