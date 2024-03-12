«Революция в подводной войне»: в США пришли в ужас от советской торпеды

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 26 0

NI: советская торпеда «Шквал» произвела революцию в подводной войне

«Революция в подводной войне»: в США пришли в ужас от советской торпеды

Фото: www.globallookpress.com / MOD Russia

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Аналитики изучили характеристики «Шквала» и были поражены примененными в ней инновационными решениями.

Советская ракета-торпеда 1970 годов ВА-111 «Шквал» до сих пор остается революционным оружием в подводной войне. Об этом пишет американский журнал The National Interest.

«ВА-111 „Шквал“, торпеда советской эпохи, произвела революцию в подводной войне», — говорится в статье.

Особо отмечается скорость торпеды — до 200 узлов и способность к суперкавитации — режиму движения в воде, когда вокруг корпуса образуется заполненная паром оболочка. Это позволяет снизить сопротивление воды и значительно увеличить скорость движения.

«Превращая воду в пар в носовой части, „Шквал“ создает газовый пузырь», — отмечается в тексте.

К недостаткам он отнес высокий шум, а также сравнительно небольшие дальность и глубину погружения торпеды. Однако все это компенсируется ядерной боевой частью, подчеркнул аналитик.

Американский журнал не впервые пишет о советском «Шквале», как о прорывной оружейной системе. В предыдущей статье отмечалось, что в США уже более 20 лет пытаются создать аналог этой торпеды, однако безуспешно.

Между тем, как признают сами американцы, потенциальному противнику будет сложно что-то противопоставить этому оружию, и в случае его применения он окажется беззащитным.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что армия США готовится внедрить новые легкие танки и роботизированные боевые машины для «войны будущего» против России и Китая.

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