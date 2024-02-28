США готовят новейшее оружие для «войны будущего» с Россией и Китаем

|
Игорь Войтенко
Игорь Войтенко 41 0

NI: армия США намерена внедрить технику для «войны будущего»

США готовят новейшее оружие для «войны будущего» с Россией и Китаем

Фото: www.globallookpress.com / snapshot-photography / B.Shamlo vi

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Что разрабатывают специалисты для американской армии?

Армия США готова внедрить новые легкие танки, боевые машины пехоты (БМП) и боевые роботизированные машины. Они должны подготовить американских солдат к «войне будущего» против России и Китая. Об этом сообщило издание The National Interest.

«США проводят масштабную модернизацию в целях адаптации к меняющемуся характеру военных действий, сосредоточившись на крупномасштабных сражениях с такими грозными противниками, как Китай и Россия», — говорится в материале.

Штаты собираются отойти от «тактики борьбы с повстанцами», чтобы быть подготовленными к более значительным боевым действиям. Издание отметило, что ключевая разработка, которую внедрят в американскую армию — это танк М10 Booker, новейшая БМП XM30 и боевая роботизированная машина Robotic Combat Vehicle.

М10 Booker создан для поддержки пехоты. Он оснащен 105-миллиметровой пушкой, двумя пулеметами и датчиками для ведения боев в городских условиях.

Машина может вывести из строя легкие бронированные автомобили противника. При удачном попадании пострадать может и танк врага.

Сейчас американские сухопутные войска пытаются повысить боевые возможности с помощью роботизированных боевых машин. Это позволит усовершенствовать их понимание происходящей ситуации.

Ранее 5-tv.ru писал, что инцидент со стратегическим бомбардировщиком B-52 произошел в США.

-1° Атмосферное давление 768 мм рт. ст.
Относительная влажность 74%
91.87
-0.17 99.45
-0.47
Шесть дней финансовой удачи: лунный календарь стрижек на март 2024

Последние новости

0:07
Не выдержала накала: фигуристка Медведева сбежала с шоу Бузовой из-за скандала
23:53
«Грустная клоунесса»: как жизнь Татьяны Васильевой превратилась в череду скандалов
23:39
Стоимость биткоина достигла 64 тысяч долларов впервые с ноября 2021 года
23:31
Во Франции допустили отправку солдат для защиты границ Украины
23:26
«Рожали в ванне»: действительно ли Гоген Солнцев стал отцом
23:11
Эти рецепты знают единицы: какие блюда можно приготовить из индейки

Сейчас читают

Не терпят конкуренции: почему Запад никак не "отвяжется" от российского СПГ
Приднестровье обратилось к России за помощью в условиях давления Молдавии
СК и Росздравнадзор проверяют обстоятельства смерти пациента клиники Хайдарова
Ждать совсем недолго: каким будет новый «Домовенок Кузя» и какие тайны он хранит

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как сложилась судьба актеров из советских фильмов — сказок