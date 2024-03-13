Красная армия освободила Херсон от фашистов ровно 80 лет назад

Памятная дата в истории Великой Отечественной войны. В этот день, ровно 80 лет назад, Красная армия освободила Херсон.

Город оккупировали в 1941-м, и вплоть до отступления нацистов он был местом содержания пленных советских солдат. В Херсон немцы стянули порядка 30 дивизий, а это около полумиллиона человек.

Однако в марте 1944-го, в период распутицы, противник совершенно не ожидал масштабного наступления наших подразделений под командованием генерала Родиона Малиновского. Всего за неделю мощная оборона рухнула.

Потери фашистов составили 50 тысяч человек, остальные бежали. За освобождение Херсона Героями Советского Союза стали 18 военнослужащих, среди них — легендарный Василий Маргелов, который потом создаст советские воздушно-десантные войска.