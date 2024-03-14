Фибоначчи и не только: какие способы улучшения памяти замедлят старение

Эти методы будут особенно актуальны для людей пенсионного возраста.

Известно, что когнитивные нагрузки помогают нашему мозгу и памяти работать лучше. О том, какие способы из огромного перечня наиболее эффективны, Газета.ру выяснила в беседе с профессором кафедры нейро- и патопсихологии развития факультета клинической и специальной психологии МГППУ, ведущим научным сотрудником ФГБНУ «Научный центр психического здоровья» (отдел гериатрической психиатрии) Ириной Рощиной.

По словам профильного эксперта, метод Айвазовского является одним из самых действенных способов, воздействующих на головной мозг. Суть выполнения этого способа заключается в том, чтобы несколько минут смотреть на какой-либо пейзаж или интерьер, а затем закрыть глаза и пытаться воспроизвести эту картину в памяти. Этот метод активно воздействует на лобные доли и помогает выстраивать новые нейронные связи, а заодно тренирует фантазию.

Также профессор выделила технику Фибоначчи, которая включает в себя проговаривание числовой последовательности, где каждое новое число является суммой предыдущих. Эта «стратегия» способствует наработке навыка импровизации, а заодно тренирует умение быстро ориентироваться в незнакомой обстановке и в условиях стресса.

Техника Пифагора — третья по эффективности в этом списке. В этом случае вам будет необходимо по вечерам настраиваться и вспоминать все произошедшие за день события, при этом не нарушая их последовательности.

В качестве «бонуса» врач Рощина рассекретила и еще одно полезное упражнение с интригующим названием «ассоциативный метод». Чтобы его выполнить, напишите как можно большее количество слов на каждую букву алфавита. Важно, чтобы каждое последующее повторие содержало в себе больше слов, чем предыдущее. Элемент, вынуждающий человека преодолевать трудности и устраивать мозговой штурм, неизбежно позволяет создавать новые нейронные связи.

Мало кто знает, но даже чистка зубов другой рукой может принести пользу и стать тренировкой для мозга. Помимо этого процесса и другие бытовые привычки способны взбодрить ЦНС, натренировать быструю реакцию и превентивно побороться с деменцией. Для всех людей позднего возраста, продолжает Рощина, очень полезно активно использовать речь, писать от руки, читать вслух, учиться чему-то новому. Исследования гласят, что обучение игре на фортепиано также поможет улучшить когнитивные способности взрослых.

При этом существуют также индивидуальные и групповые программы для пациентов с нарушениями памяти. Они направлены на активизацию восприятия, речи, письма, счета, памяти, мышления.

«Для пациентов с мягким когнитивным снижением в Москве созданы амбулаторные центры — „Клиники памяти“, где очень успешно проводятся программы нейрореабилитации», — пояснила врач.

Ранее 5-tv.ru писал о пяти лайфхаках для улучшения памяти.