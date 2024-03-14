Почему появляются «кольца Венеры» на шее и как быстро от них избавиться?

«Заломы» могут появиться даже в молодом возрасте.

Многие женщины привыкли уделять много внимания поддержанию молодости и красоты лица, для чего покупают множество уходовых средств и переживают из-за появления новых морщин. Однако про шею также не стоит забывать, ведь она тоже подвергается возрастным изменениям.

Более того, именно эта область тела может стать настоящим предателем и выдать ваш возраст. Определить ваш возраст по шее можно с помощью: «колец Венеры» и вертикальные тяжи морщин.

Что касается последних, то их обычно располагается на шее четное количество — от двух до шести или более. А «кольца Венеры» представляют собой глубокие горизонтальные складки. Пластический хирург Юлия Оконская в беседе с изданием «Страсти» рассказала об эффективных методах борьбы с такими проблемами.

По словам специалиста, на шее располагается платизма — это плоская и тонкая мышца, участвующая в процессе жевания, а также отвечающая за мимику. Обычно она находится в расслабленном состоянии. Эта мышца не соединяется с костями и легко утрачивает свою эластичность. Именно неэластичная платизма, минимальный объем подкожно-жировой клетчатки и тонкая кожа шеи часто дают те самые глубокие и некрасивые складки.

Однако с этим можно и нужно бороться. В первую очередь надо устранить причины возникновения колец Венеры, ведь они могут появиться даже у молодых девушек в возрасте 22-25 лет. Что же влияет на их появление?

Нарушения осанки. Пример: постоянное использования смартфона, когда шея постоянно опущена;

Неправильное положение головы и шеи во время сна. Здесь беда может крыться в подушке. В таком случае шея будет постоянно зажата, а подбородок прижат к ней;

Генетическая предрасположенность. К сожалению, «кольца Венеры» могут передаваться по наследству;

Сбой работы гормональной системы. При снижении уровня эстрогенов кожа быстро теряет эластичность;

Нехватка жидкости в организме. Подумайте, может, так ваша шея говорит, что стоит пить больше воды.

Если у вас все в порядке со всеми пунктами, но «кольца Венеры» никуда не уходят, то попробуйте обратиться за помощью к косметологу. Обычно заломы устраняют с помощью филлеров на основе гиалуроновой кислоты, а также применяется армирование препаратами с полимолочной кислотой. Кроме того, неплохой результат показывают мезонити.

Вертикальные же складки можно убрать с помощью инъекций ботулотоксина. В каждый тяж иглой вводят препарат на расстоянии 1-1,5 сантиметра.

Когда появляются первые признаки птоза подкожной мышцы шеи, то используют нити-коги или любые другие нити для подтяжки боковых отделов лица и шеи. Тогда складки шеи станут менее заметны.

«Однако только один метод проблему не решит, так что косметологи составляют индивидуальный план устранения вертикальных тяжей и колец Венеры. Многое зависит и от особенностей организма каждого пациента. Но очередность действий обычно такова: сначала ботулотоксин в вертикальные морщины, затем — армирующие элементы, а напоследок — внутрикожные инъекции гиалуроновой кислоты прямо в кольца Венеры», — объясняет хирург.

Кроме того, можно добавить в этот перечень процедуры с использованием аппаратных методик, например, микроигольчатый RF-лифтинг. Он выровняет вашу кожу, подтянет ее, сократит объем и уменьшит выраженность морщин.

Однако наиболее радикальным методом является платизмопластика. Эта операция полностью расправит все складки шеи, а также уберет второй подбородок и сделает овал лица более подчеркнутым.

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