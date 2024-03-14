В Польше заявили о скорых поставках крылатых ракет JASSM из США

|
Геннадий Плиткин
Геннадий Плиткин 18 0

Армия, как отмечается, должна иметь возможность обнаруживать и нейтрализовать угрозы даже за пределами страны.

В Польше заявили о скорых поставках крылатых ракет JASSM из США

Фото: Alik Keplicz / ТАСС

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Вскоре США начнут поставлять Польше крылатые ракеты JASSM. Об этом Gazeta.pl рассказал экс-командующий Вооруженными силами Польши генерал Мирослав Ружаньский.

«Я вижу наибольшую добавленную стоимость в ракетных установках JASSM с расширенным радиусом действия XR. <…> Когда меня спрашивают, как должны развиваться вооруженные силы, я считаю, что армия должна иметь возможность обнаруживать и нейтрализовать угрозы даже за пределами страны», — сказал он.

Ранее 5-tv.ru писал, что США могут передать Украине тактические баллистические ракеты ATACMS большей дальности. По данным СМИ, Пентагон несколько раз получал от Украины запросы на поставку дальнобойных ракет, которые могут поражать цели на расстоянии в 290 километров.

При этом киевский режим не скрывал, что ATACMS нужны боевикам для ударов по территории Крыма. И прежде администрация президента Штатов и сам Джо Байден отвергали притязания, настаивая на том, что сами нуждаются в такого рода оружии.

-3° Атмосферное давление 768 мм рт. ст.
Относительная влажность 63%
91.54
0.66 100.19
0.83
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 13 марта, для всех знаков зодиака

Последние новости

1:53
Правда хуже грязных слухов? На что должна пойти девушка ради титула «Мисс Мира»
1:39
В Британии пристыдили принца Гарри и Меган Маркл после скандала с Кейт Миддлтон
1:26
Решение Мэттью Перри по 120-миллионному наследству шокировало всех
1:11
Побывал в другом мире? Что Костомаров увидел во время комы
0:57
В Польше заявили о скорых поставках крылатых ракет JASSM из США
0:43
Накликают беду на малыша? Костенко и Тарасов уже месяц не дают имени сыну

Сейчас читают

«Залужный с возу»: Как Зеленский сослал политического конкурента в Лондон
Президент России Владимир Путин выступил с обращением к народу
Откроет «ящик Пандоры»: чем грозит Макрону введение эвтаназии во Франции
Ждать совсем недолго: каким будет новый «Домовенок Кузя» и какие тайны он хранит

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как сложилась судьба актеров из советских фильмов — сказок