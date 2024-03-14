«500 миллионов за песни»: Mia Boyka рассказала об уходе с лейбла T-Killah

Как он решил «проучить» молодую звезду?

Певица Mia Boyka (Мария Бойко) рассказала корреспонденту 5-tv.ru, почему решила покинуть лейбл музыканта и продюсера T-Killah (Александра Тарасова). Артистка также назвала суммы, которые выставил ей бывший начальник в обмен на сольную карьеру и право исполнять свои песни.

Так, ей разрешили выступать с этими композициями, но права на них все еще находятся у Тарасова. Бойко надеется, что когда-нибудь вернет свои композиции.

«Обидно, когда вызывают на сцену на каком-то большом фестивале и объявляют, что автор не я. И я выхожу и в процессе слышу, что автор не я, а мой бывший продюсер, хотя мы писали эту песню с другими ребятами и девчонками. Но с другой стороны, знаете, спасибо и на том, что не заблокировали, что разрешили их петь», — поделилась звезда на гала-ужине премии «Браво».

Отношения между артисткой и ее экс-продюсером остаются напряженными. Бойко полагает, что Тарасов обижен на нее, так как лишился источника хороших доходов.

По мнению исполнительницы, сотрудничество было крайне выгодным именно T-Killah, так как он взял под свое крыло молодую и неопытную девушку. Все, что ей было нужно — возможность выходить на большую сцену.

Впрочем, за шанс она благодарна. Но теперь Mia Boyka считает, что выросла, и ей пора работать самостоятельно.

«Никто не хочет терять дойную корову и ломовую лошадь, которая работает каждый день с утра до вечера, ничего толком не просит, и ей ничего и не надо… Он, наверное, обижен, да, но я ему за все благодарна, за то, что он помог в самом начале. И он тоже знает, что хорошо на мне заработал, и в целом мы квиты. Пять лет я отработала — это немаленький срок», — говорит она.

За что T-Killah обиделся на Mia Boyka

Отправной точкой конфликта, поделилась артистка, стало желание T-Killah ее «перевоспитать». Продюсеру показалось, что требования артистки слишком возросли, и он решил «проучить подопечную».

Он снял кандидатуру певицы со всех номинаций на престижные премии, а также запретил выпускать песни, утверждает Бойко. Без работы и мероприятий она прожила полгода. После чего всерьез обеспокоилась своим будущим и решила действовать.

«Я была номинирована на всех телеканалах на премии, а он никуда меня не отпускал. Воспитание. Он решил меня повоспитывать. Раньше такое бывало… Сейчас мне 27 лет. Вот в 22 меня можно было повоспитывать, потому что я была не знакома с другими продюсерами, я вообще ничего не шарила», — поделилась Бойко.

За пять лет творческой деятельности под руководством Тарасова она лично познакомилась с представителями телеканалов, начала общаться с ними напрямую. И, когда коллеги узнали причину, по которой им пришлось избавляться от имени Mia Boyka на афишах, они все поняли.

Как рассказала Бойко, люди к ситуации отнеслись спокойно, пообещали ждать и пожелали удачи в завершении отношений с продюсером. По мнению исполнительницы, впервые она рассердила Тарасова, когда попросила сопровождать ее на одной из премий — одной ей бы было там некомфортно.

«Все равно все конкурируют, и когда артисты выступают, остальные сидят: „Ну да, что она покажет“. И все своими кучками артисты: Anna Asti с мужем, Zivert с командой, Люся (Чеботина — Прим. ред.) тоже с кем-то, и все они по кучкам. А я одна сидела. Это было первое. И второе — я попросила дать мне денег на балет и на костюмы», — вспоминает Mia Boyka.

T-Killah потребовал с Mia Boyka 500 миллионов за каталог

Просьбы подопечной, по ее мнению, продюсер воспринял как чрезмерные требования. Он заявил, что артистка не имеет права ставить ультиматумы и тут же предпринял свои «воспитательные меры».

Поначалу певица проявила послушание, но через полгода осознала, что решение T-Killah наносит вред ее карьере и деловой репутации. В итоге после дискуссии о будущем звезды Тарасов сам предложил ей уйти — и заплатить 150 миллионов рублей за свободу.

«Все пишут, что он предложил 150 миллионов за песни, но нет, пожалуйста, зафиксируйте это. Это вообще не касается песен, это просто имя Mia Boyka. Песни остаются у них. Типа за песни нужно из разряда 500 миллионов заплатить, чтобы они мне вернули их. 150 миллионов мы не заплатили. Мы нашли одного классного человека, который опустил этот ценник», — заключила звезда.

Как рассказывала Mia Boyka в одном из популярных шоу, у ее бойфренда очень состоятельные родители. Она полагает, что, зная это, продюсер просто решил нажиться на желании подопечной начать сольную карьеру.

При этом «один классный человек», говорит Бойко, смог снизить отступные до 30 миллионов. Теперь она работает над поиском средств для выплаты суммы, возвращения своего товарного знака и продолжения свободной сценической деятельности.

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