Пошли во взнос: ЦБ поддержал запуск жилищных вкладов в России

Для чего разрешат использовать накопленные средства?

Центробанк поддержал идею запуска в России жилищных вкладов. Это новый финансовый инструмент, который должен сделать ипотеку — доступнее для граждан.

Предполагается, что деньги на счету застрахуют на сумму 10 миллионов рублей. А накопленные средства разрешат использовать — только для покупки жилья.

Эксперты рассказали «Известиям», что вклад поможет людям накопить на первый взнос по ипотеке. Но есть опасения, что проценты не будут успевать за ростом цен на недвижимость, поэтому предлагают ввести повышенную ставку.