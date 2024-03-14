Захарова о создании занавеса между Россией и Прибалтикой: «Железа хватит?»

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Евгения Романова
Евгения Романова 57 0

Захарова усомнилась в создании железного занавеса между Россией и Прибалтикой

Захарова о создании занавеса между Россией и Прибалтикой: «Железа хватит?»

Фото: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov

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Прежде Рига заявила о намерении изолироваться от РФ и Белоруссии для получения энергетической независимости.

Прибалтийские страны хотят создать между собой и Россией «железный занавес», но не факт, что у них хватит для этого ресурсов. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Железа хватит или будут у России покупать?» — поинтересовалась дипломат, опубликовав пост в Telegram-канале.

Так Захарова отреагировала на слова премьер-министра Латвии Эвики Силини о создании «железного занавеса» между Россией, Белоруссией и странами Прибалтики. Сейчас власти этих государств стараются поспособствовать данному процессу.

Цель этого занавеса — обеспечение зоны, в которой будут соблюдаться в первую очередь экономическая и энергетическая независимость от России. Такое заявление Силини сделала на мероприятии Атлантического совета* в Вашингтоне.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Россия ввела санкции против 347 граждан стран Прибалтики. Причем, предупредили в МИД, этот список может быть расширен в любое время.

* — организация признана нежелательной в России

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