«Я плакала лишь дважды»: звезда «Людей Икс» Оливия Манн осталась без груди из-за рака
Звезда фильма «Люди Икс» Оливия Манн перенесла операцию по удалению груди
Фото: Instagram* / oliviamunn
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Так как болезнь была обнаружена на ранней стадии, у актрисы появился шанс победить недуг.
43-летняя американская киноактриса Оливия Манн перенесла двойную мастэктомию — операцию по удалению груди. Знаменитость призналась, что скрывала долгое время свой диагноз, но сейчас все-таки решилась поделиться с фанатами и рассказать о своей борьбе с этой болезнью. Звезда надеется, что ее пример может помочь другим найти утешение и поддержку.
Оливия рассказала, что решила пройти тест на наличие онкологии в феврале прошлого года. Этот тест проверяет наличие 90 различных видов рака. Сначала обследование показало отрицательный результат, но уже через два месяца врачи шокировали актрису и диагностировали ей рак обеих грудей типа Б. Это значит, что болезнь довольна агрессивна и очень быстро развивается.
К счастью, так как болезнь была вовремя обнаружена, у медиков было время, чтобы что-то предпринять. Сама Оливия уверенна, что ей очень повезло, так как на ранних стадиях еще остается много вариантов лечения.
Манн также отметила, что за последние десять месяцев перенесла уже четыре операции.
«Удивительно, я плакала лишь дважды», — поделилась артистка в социальных сетях.
Актриса также поблагодарила своих друзей и семью за поддержку. Отдельную благодарность актриса выразила врачам Лос-Анджелеса и Санта-Моники, где проходила лечение.
Ранее 5-tv.ru писал о рисках возникновения рака при поздней беременности.
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