«Не приходило в голову»: в Кремле оценили реакцию Запада на интервью Путина

Западные СМИ сознательно исказили контекст, комментируя высказывания президента России.

На Западе намеренно опустили слова президента РФ Владимира Путина в интервью журналисту Дмитрию Киселёву о том, что он не думал об использовании тактического ядерного оружия в зоне спецоперации на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя реакцию Белого дома на опубликованное 13 марта видео с беседой нашего лидера с представителем СМИ.

«Это совершенно преднамеренное выдергивание из контекста. Собственно, никаких угроз о применении ядерного оружия Путиным высказано в этом интервью не было», — сказал журналистам представитель Кремля.

Путин отвечал на вопросы Киселёва, а не делал заявления, подчеркнул Песков. К тому же, продолжил он, президент говорил в интервью о причинах, которые могут сделать неизбежным применение ядерного оружия. Данные причины есть в определенных документах, о которых знает весь мир.

«Все сознательно на Западе опустили слова, что никогда и не приходило в голову применять, например, тактическое ядерное вооружение, несмотря на различные ситуации, которые складывались в ходе боевых действий», — добавил Песков.

Это, подчеркнул он, преднамеренное искажение контекста и нежелание слышать Путина. Такое поведение не ново, особенно в последние два года.

Следует отметить, что Путин в интервью говорил о готовности России к ядерной войне, но о самой такой возможности он сказал следующее: «Не думаю, что здесь все несется так в лоб». По словам главы государства, Москва может пустить в ход боеголовки, если будет идти речь о существовании страны, а также нанесении ущерба ее суверенитету и независимости.

Кроме того, президент допустил симметричный ответ на проведение США ядерных испытаний. Он отметил, что Штаты не ратифицировали Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ).

Ранее 5-tv.ru писал, что Запад увидел в словах Путина о ядерном оружии предупреждение.