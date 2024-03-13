Путин допустил симметричный ответ на проведение США ядерных испытаний

Если США проведут ядерные испытания, Россия может сделать то же самое. Об этом заявил российский президент Владимир Путин.

«Если они проведут такие испытания — не исключаю, не обязательно, нам это нужно, не нужно, еще надо подумать, но не исключаю, что мы можем сделать то же самое», — сказал глава государства в интервью журналисту Дмитрию Киселеву для «России 1» и РИА Новости.

Он отметил, что Штаты не ратифицировали Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). Россия для соблюдения паритета отозвала свою ратификацию, напомнил Путин.

Ранее 5-tv.ru писал, что предложение Китая закрепить неприменение ядерного оружия первыми следует рассматривать в общем контексте военно-политических реалий. В МИД России отметили, что идея требует комплексного подхода, исходя из резкого обострения отношений между ядерными державами.