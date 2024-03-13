Путин допустил симметричный ответ на проведение США ядерных испытаний

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Геннадий Плиткин
Геннадий Плиткин 32 0

Он отметил, что Штаты не ратифицировали ДВЗЯИ.

Путин допустил симметричный ответ на проведение США ядерных испытаний

Фото: © РИА Новости / Сергей Казак

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Если США проведут ядерные испытания, Россия может сделать то же самое. Об этом заявил российский президент Владимир Путин.

«Если они проведут такие испытания — не исключаю, не обязательно, нам это нужно, не нужно, еще надо подумать, но не исключаю, что мы можем сделать то же самое», — сказал глава государства в интервью журналисту Дмитрию Киселеву для «России 1» и РИА Новости.

Он отметил, что Штаты не ратифицировали Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). Россия для соблюдения паритета отозвала свою ратификацию, напомнил Путин.

Ранее 5-tv.ru писал, что предложение Китая закрепить неприменение ядерного оружия первыми следует рассматривать в общем контексте военно-политических реалий. В МИД России отметили, что идея требует комплексного подхода, исходя из резкого обострения отношений между ядерными державами.

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