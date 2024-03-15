Бритни Спирс «взорвала» интернет полностью голым видео
Бритни Спирс опубликовала в соцсетях видео без одежды
Фото: www.globallookpress.com / face to face
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Эпатажная звезда вновь шокировала публику.
Американская певица Бритни Спирс опубликовала видео с пляжа в личном блоге. Звезда предстала без какой-либо одежды, но для съемки выбрала ракурс, скрывающий наиболее провокационные детали.
www.globallookpress.com / face to face; Instagram* / britneyspears; 5-tv.ru
Сказать что-либо напрямую подписчики знаменитости не смогли. Спирс предпочла предварительно отключить комментарии к публикации.
«Итак, вы видите, что фотографии настоящие… хотя видео немного размыто», — подписала видео исполнительница.
Она упомянула фотографии, потому что до публикации ролика выложила два еще более откровенных снимка, но вскоре они пропали из ее аккаунта. У поклонников артистки давно есть вопросы к ее поведению.
Спирс регулярно выкладывает в блог видео, на которых демонстрирует хаотичные движения. Эксперты даже предполагали, что звезда якобы может страдать от акатизии — заболевания, при котором люди не могут усидеть на месте из-за употребления антипсихотических лекарств.
Ранее 5-tv.ru писал, что Бритни Спирс крутит роман со своим домработником, у которого криминальное прошлое.
* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.
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