Бритни Спирс «взорвала» интернет полностью голым видео

|
Анастасия Максимова
Анастасия Максимова 228 0

Бритни Спирс опубликовала в соцсетях видео без одежды

Бритни Спирс «взорвала» интернет полностью голым видео

Фото: www.globallookpress.com / face to face

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Эпатажная звезда вновь шокировала публику.

Американская певица Бритни Спирс опубликовала видео с пляжа в личном блоге. Звезда предстала без какой-либо одежды, но для съемки выбрала ракурс, скрывающий наиболее провокационные детали.

www.globallookpress.com / face to face; Instagram* / britneyspears; 5-tv.ru

Сказать что-либо напрямую подписчики знаменитости не смогли. Спирс предпочла предварительно отключить комментарии к публикации.

«Итак, вы видите, что фотографии настоящие… хотя видео немного размыто», — подписала видео исполнительница.

Она упомянула фотографии, потому что до публикации ролика выложила два еще более откровенных снимка, но вскоре они пропали из ее аккаунта. У поклонников артистки давно есть вопросы к ее поведению.

Спирс регулярно выкладывает в блог видео, на которых демонстрирует хаотичные движения. Эксперты даже предполагали, что звезда якобы может страдать от акатизии — заболевания, при котором люди не могут усидеть на месте из-за употребления антипсихотических лекарств.

Ранее 5-tv.ru писал, что Бритни Спирс крутит роман со своим домработником, у которого криминальное прошлое.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

-1° Атмосферное давление 766 мм рт. ст.
Относительная влажность 74%
91.64
0.10 100.26
0.07
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 15 марта, для всех знаков зодиака

Последние новости

3:59
Путин обсудил задачи по реализации новых нацпроектов с правительством России
3:44
ЦИК заявил о полной готовности к началу выборов президента России
3:34
Весь седой: отпустивший бороду Джеки Чан шокировал возрастными изменениями
3:19
Бритни Спирс «взорвала» интернет полностью голым видео
3:05
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 15 марта, для всех знаков зодиака
2:52
Губернатор Магаданской области Носов проголосовал на выборах президента

Сейчас читают

«Жду официальных извинений»: как Тарасова и Тутберидзе поссорились из-за Валиевой
Сначала заболит живот, а потом - голова: психолог сообщил, к чему ведет вера в неблагоприятные дни
Реки слез залили Троекуровское кладбище на похоронах Моргуновой
Ждать совсем недолго: каким будет новый «Домовенок Кузя» и какие тайны он хранит

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как сложилась судьба актеров из советских фильмов — сказок