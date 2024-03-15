Лимаренко проголосовал на выборах президента России

Глава Сахалинской области Валерий Лимаренко проголосовал на президентских выборах. Он отметил, что пришел на избирательный участок одним из первых.

«Друг друга (избиратели — Прим. ред.) поздравляют с праздником. И, конечно же, голосуют за великую Россию и за развитие Сахалинской области», — сказал политик.

В Сахалинской и Магаданской областях, а также в восточных районах Якутии уже открылись избирательные участки.

Выборы президента России пройдут с 15 по 17 марта. На пост претендуют четыре кандидата: действующий глава государства Владимир Путин (самовыдвиженец), Владислав Даванков («Новые люди»), Николай Харитонов (КПРФ) и Леонид Слуцкий (ЛДПР).

В ЦИК уже начала работу видеостена, с помощью которой будет организована трансляция процесса голосования на избирательных участках. Она будет функционировать все три дня голосования.