В Минцифры указали на безопасность ДЭГ для избирателей

Замглавы Минцифры Качанов отметил безопасность ДЭГ для избирателей
Фото, видео: Смитюк Юрий / ТАСС; 5-tv.ru
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Система успешно тестировалась с 2020 года.
Дистанционное электронное голосование (ДЭГ) полностью безопасно для избирателей. Об этом корреспонденту «Известий» Артуру Ишпулатову рассказал заместитель главы Минцифры Олег Качанов.
«Мы уже не первый раз применяем дистанционное электронное голосование. Начинали первые тесты еще в 2020 году», — уточнил он.
Качанов отметил, что процедура онлайн-голосования является безопасной и удобной для всех пользователей. Также избиратель может в любой момент зайти и проверить, был ли его голос учтен.
Выборы президента России пройдут с 15 по 17 марта. На пост претендуют четыре кандидата: действующий глава государства Владимир Путин (самовыдвиженец), Владислав Даванков («Новые люди»), Николай Харитонов (КПРФ) и Леонид Слуцкий (ЛДПР).
Ранее 5-tv.ru писал, что ЦИК заявил о полной готовности к началу выборов президента России. Пять миллионов отдадут свой голос онлайн, поэтому специалисты уделили особое внимание кибербезопасности.
Прозрачность и безопасность ДЭГ обеспечена наличием двух комплектов по семь токенов — на них и наносится электронный код. Расшифровать результат можно только собрав токены вместе.
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