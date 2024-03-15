Жители Дальнего Востока и Сибири активно голосуют в первый день выборов

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За ходом голосования наблюдают гости из разных стран мира, утверждают: никаких нарушений не выявлено.

Фото, видео: © РИА Новости / Александр Кряжев; 5-tv.ru

Тема:
Выборы президента России 2024

В других регионах Дальнего Востока погода гораздо лучше. Там первый день выборов уже близится к концу. Активно голосуют и в Сибири. За происходящем следят корреспонденты «Известий» Евгений Подтергера и Владислав Тамошаускас.

Ровно в 8:00 в Приморье двери распахнули все полторы тысячи участков для голосования. А вот люди пришли даже раньше — собрались очереди.

«Это гражданский долг каждого человека — принимать участие в выборах президента страны. Это обязанность каждого из нас», — поделился мнением один из пришедших проголосовать.

Этот участок — на Русском острове в кампусе Дальневосточного федерального университета. Здесь зарегистрированыз избирателей больше шести тысяч — это преподаватели и студенты со всей страны.

«Приморье голосует активно. С момента открытия избирательных участков прошло уже несколько часов, а очереди из желающих проголосовать короче не становятся», — поделился наблюдением корреспондент Подтергера.

Люди глосуют активно. Это отмечают и международные наблдатели. Вот, Лукас Гарсиа Гаркиа, прилетел из Аргентины и очень впечатлен.

«Несколько дней мы будем следить за ходом голосования. Сейчас нам все показали в Дальневосточном федералньом университете. Все в порядке», — констатировал эксперт.

На Камчатке первый день выборов уже перевалил экватор. От местных избиркомов пока нет данных о явке, но людей на участках много и это при том, что голосование за президента впервые проходит на протяжении трех дней. Традиционно президентские выборы всегда — самые массовые. Кстати, это единственная территория дальнего востока, где есть дистанционное электронное. В остальных регионах все традиционно — с продовольственными ярмарками и даже концертными программами на участке. Подробности — в репортаже.

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