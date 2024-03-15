Пора купаться: панда Катюша уползает от мамы и не хочет принимать ванну

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Елизавета Романова
Елизавета Романова 19 0

Панда Катюша не любит мочить шерстку

Фото, видео: YURI KOCHETKOV / ТАСС; Telegram / Светлана Акулова / svetlanaakulova1; 5-tv.ru

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Катюше намного интереснее исследовать мир.

Маленькая панда Катюша старается до последнего оттянуть момент начала водных процедур. Мыться ей совсем не хочется — намного интереснее исследовать все вокруг и лишний раз уползти от любимой мамы-медведицы Диндин.

Несмотря на то, что пандочка стремительно растет, ведет она себя как настоящий ребенок. Диндин даже приходится всеми силами подталкивать малышку к ванне. Однако Катюша ни в какую: пусть она и заскакивает ненадолго в маленький оазис, но все же проворно уползает.

«Кого-то пытаются затащить принять ванну», — посмеялась над черно-белой мишкой генеральный директор зоосада Светлана Акулова в своем Telegram-канале, поделившись с подписчиками милым видео.

Теперь с Катюшей можно познакомиться в павильоне «Фауна Китая» — отныне она живет с мамой в большом внутреннем вольере.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что неожиданный гость появился в вольере панды Катюши.

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