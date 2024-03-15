Более 1,5 млн человек в Москве проголосовали на выборах Президента России

Более 1,5 млн человек уже проголосовали в Москве на выборах президента РФ. Об этом сообщила журналистам председатель Мосгоризбиркома Ольга Кириллова.

«На 12:00 могу озвучить следующие цифры: всего выдано 1 млн 536 тыс. 364 бюллетеня. Из них электронно проголосовали 1 млн 322 тыс. 791 человек, с помощью бумажного бюллетеня — 212 тыс. 665 избирателей», — сказала Кириллова.

Выборы президента России проходят с 15 по 17 марта. Проголосовать в Москве могут горожане, имеющие постоянную регистрацию в столице, а также жители других регионов страны, заранее оформившие заявление на прикрепление к избирательному участку в Москве.

Отдать голос онлайн можно с 8:00 15 марта до 20:00 17 марта. Избирательные участки открыты с 8:00 до 20:00 все три дня.