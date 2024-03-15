На Камчатке завершен первый день голосования по выборам президента РФ
В 2024 году всего открылось более 94 тысяч избирательных участков.
Фото, видео: Алеев Егор / ТАСС; 5-tv.ru
Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате
В Магаданской области, на Сахалине и на Камчатке первый из трех дней голосования уже завершился. Участки закрылись, согласно единому для всей страны графику, в восемь вечера.
Явка там высокая. На Сахалине — уже почти 40%. На Камчатке и в Магаданской области — в районе 30%. Возможность проголосовать есть у жителей каждого региона.
Впервые в выборах президента участвуют жители новых территорий — в том числе в опасной близости к линии боевого соприкосновения.
И там пока самая высокая явка.
Так, в ДНР и Херсонской области явка почти 60%, почти 50% — в Запорожской области.
Всего открылось более 94 тысяч избирательных участков. В том числе временных: проголосовать можно на вокзалах, в аэропортах, в больницах и других местах.
По данным ЦИК, в России больше 112 миллионов избирателей. Почти пять миллионов из них выбрали онлайн-формат. Электронное голосование доступно в 28 регионах. Это Москва и Подмосковье, Крым, Курская область и другие. Такой возможностью уже воспользовались более миллиона россиян.
Проголосовать можно и традиционным способом — отпечатано более 113 с половиной миллиона бюллетеней.
- 15 мар
- Явка на выборах президента России превысила 25%
- 15 мар
- «Не избегать выбора»: глава Курчатовского института рассказал о важности участия в голосовании
- 15 мар
- Чернышенко проголосовал на выборах президента России с помощью ДЭГ
- 15 мар
- Каждый второй: платформа ДЭГ приняла более 2 млн электронных бюллетеней
- 15 мар
- Памфилова: задержанные за порчу бюллетеней признались, что делали это за деньги
- 15 мар
- Мэр Москвы Сергей Собянин проголосовал на выборах Президента России
- 15 мар
- ВСУ обстреляли избирательные участки в Херсонской области
- 15 мар
- От Владивостока до Калининграда: в России в разгаре выборы президента
- 15 мар
- Явка на выборах президента России достигла 23,02%
- 15 мар
- Выборы под обстрелами: в Белгороде голосование прерывают сигналы ракетной опасности
Читайте также
60%
0.10 100.26
0.07
Нашли ошибку?