Каждый второй: платформа ДЭГ приняла более 2 млн электронных бюллетеней

На платформе Дистанционного электронного голосования проголосовал уже каждый второй зарегистрированный избиратель. Ее создавали специально для удобства, для тех, кто не может посетить участки лично.

По последним данным, система ДЭГ приняла почти два с половиной миллиона электронных бюллетеней. В топе регионов оказались Камчатский и Алтайский край, Томская, Новосибирская, Новосибирская области.

Ход президентской кампании до начала выборов, а также новые форматы голосования обсудили сегодня на площадке студии Экспертного института социальных исследований на Международной выставке-форуме «Россия».

По мнению политологов, применение дистанционного электронного голосования повышает доверие к избирательной системе.

«Избирательная система подстраивается под новые технологии, не живет старыми форматами, показывает свою готовность осовремениваться, свою готовность внедрять новые технологии, это чрезвычайно важно. Это тоже повышает доверие к избирательной системе», — подчеркнул научный руководитель Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что наблюдатели ОДКБ оценили подготовку к выборам в России.