Певец Дмитрий Бикбаев проголосовал онлайн на выборах президента в Москве

Певец и актер Дмитрий Бикбаев воспользовался системой Дистанционного электронного голосования (ДЭГ), чтобы отдать свой голос на выборах президента России.

Артист, который отмечает сегодня день рождения, признался, что система ему очень понравилась своим удобством и тем, что проголосовать можно очень быстро.

«Сегодня мой день сопряжен с огромным количеством хлопот. Нужно готовить праздник, собирать гостей, принимать поздравление, и поэтому я проголосовал онлайн. Это очень быстро. Все, что нужно, — быть зарегистрированным на портале mos.ru. Вы сможете буквально в течение нескольких минут проголосовать, отдав свой голос за того кандидата, которому вы доверяете», — отметил Бикбаев.

Он призвал всех, кому доступно электронное голосование, воспользоваться именно этим способом, так как это прктически не отнимет времени в графике даже очень занятого человека.

«Призываю вас голосовать онлайн. Несмотря ни на какие сложности в графике, это можно сделать, нужно сделать, и конечно, получить призы. Например, приходите к нам в театр в случае, если победите», — отметил артист.

Выборы президента России проходят с 15 по 17 марта. На пост претендуют четыре кандидата: действующий глава государства Владимир Путин (самовыдвиженец), Владислав Даванков («Новые люди»), Николай Харитонов (КПРФ) и Леонид Слуцкий (ЛДПР).