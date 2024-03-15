Наблюдатель из Белоруссии сообщил о спокойной обстановке на выборах в Москве

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Геннадий Плиткин
Геннадий Плиткин 27 0

Он отметил отсутствие какой-либо напряженности.

Наблюдатель из Белоруссии сообщил о спокойной обстановке на выборах в Москве

Фото: © РИА Новости / Евгений Биятов

Тема:
Выборы президента России 2024

На выборах президента России в Москве спокойная рабочая обстановка, нарушений нет. Об этом сообщил член Совета Республики Национального собрания Республики Белоруссия седьмого созыва, генеральный директор кондитерской фабрики «Коммунарка» и наблюдатель на выборах Сергей Аниховский.

«Вчера приехали поздно вечером. Сегодня данный избирательный участок первый в нашем маршруте, мы ознакомились с работой комиссии и с самим порядком голосования — и электронного и традиционного на бумажном носителе. Очевидных (нарушений — прим. Агентства „Москва“) точно нет, а что касается, как все устроено, то спокойная рабочая обстановка. Недавно в республике у нас тоже были выборы. И за нашей фабрикой было закреплено тоже два избирательных участка и наши работники работали в избирательной комиссии. Вот эта вот спокойная обстановка, которая говорит о том, что нет никакой напряженности. Ну и, соответственно, уверен, что россияне сделают правильный выбор», — цитирует Аниховского агентство «Москва».

Выборы президента России проходят с 15 по 17 марта. На пост претендуют четыре кандидата: действующий глава государства Владимир Путин (самовыдвиженец), Владислав Даванков («Новые люди»), Николай Харитонов (КПРФ) и Леонид Слуцкий (ЛДПР).

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