Наблюдатель от ОДКБ отметил хорошую организацию выборов президента РФ в Москве

В России завершается первый основной день голосования из трех.
Фото: MAXIM SHIPENKOV / ТАСС
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Иностранные наблюдатели отметили хорошую организацию выборов президента России в Москве. Об этом заявил депутат от Кыргызской Республики Алишер Эрбаев, который входит в состав наблюдателей от Парламентской Ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности.
«Мы приехали вчера, разместились и сегодня с утра уже посещаем избирательные участки и штабы политических партий. До этого мы посетили кандидата господина Путина, ознакомились с проведенной работой. Так как мы представляем Организацию договора коллективной безопасности, а это военно-политическая организация, то хотели понаблюдать, как военнослужащие ВС РФ выполняют свой гражданский долг», — рассказал Эрбаев в беседе с Агентством городских новостей «Москва».
Наблюдатель отметил, что объективную оценку и дать свое заключение предстоит после выборов, однако уже сейчас можно отметить хорошую организацию и отсутствие нарушений.
Выборы президента России проходят с 15 по 17 марта. На пост претендуют четыре кандидата: действующий глава государства Владимир Путин (самовыдвиженец), Владислав Даванков («Новые люди»), Николай Харитонов (КПРФ) и Леонид Слуцкий (ЛДПР).
Ранее 5-tv.ru писал, что явка на выборах президента России превысила 30%.
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