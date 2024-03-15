«Можно мне сейчас не звонить?» — помощница Ширвиндта в слезах отказалась комментировать смерть артиста

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Геннадий Плиткин
Геннадий Плиткин Эксклюзив 95 0

Помощница Ширвиндта отказалась комментировать смерть артиста

Фото, видео: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov; 5-tv.ru

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Президент Театра сатиры скончался в больнице на 90-м году жизни.

Помощница народного артиста РСФСР Александра Ширвиндта, Лиана Бединадзе, отказалась комментировать 5-tv.ru новости о смерти президента Театра сатиры. 

«Можно мне сейчас не звонить? Я ничего не комментирую. Пожалуйста, не надо. Не могу (подтвердить факт смерти — Прим. ред.), не могу ничего вам сказать», — поделилась она.

Александр Ширвиндт родился в Москве 19 июля 1934 года. В 1956 году он попал в Театр имени Ленинского Комсомола (позднее — «Ленком»), где он работал до 1968 года, а затем перешел в Московский драматический театр на Малой Бронной.

В 1970 году он начал работать в Театре сатиры, где успел сыграть более 30 ролей и стать художественным руководителем. В браке артиста с Наталией Белоусовой родился сын Михаил.  

Ранее 5-tv.ru писал, что президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким Александра Ширвиндта в связи со смертью актера.

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