Президент Театра сатиры скончался в больнице на 90-м году жизни.

Помощница народного артиста РСФСР Александра Ширвиндта, Лиана Бединадзе, отказалась комментировать 5-tv.ru новости о смерти президента Театра сатиры.

«Можно мне сейчас не звонить? Я ничего не комментирую. Пожалуйста, не надо. Не могу (подтвердить факт смерти — Прим. ред.), не могу ничего вам сказать», — поделилась она.

Александр Ширвиндт родился в Москве 19 июля 1934 года. В 1956 году он попал в Театр имени Ленинского Комсомола (позднее — «Ленком»), где он работал до 1968 года, а затем перешел в Московский драматический театр на Малой Бронной.

В 1970 году он начал работать в Театре сатиры, где успел сыграть более 30 ролей и стать художественным руководителем. В браке артиста с Наталией Белоусовой родился сын Михаил.

Ранее 5-tv.ru писал, что президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким Александра Ширвиндта в связи со смертью актера.