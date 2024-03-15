Наблюдатели ШОС посетили три избирательных участка в Москве

Наблюдатели Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) посетили три избирательных участка в Москве. Об этом сообщил генсек ШОС Чжан Мин на международной конференции «Электоральный суверенитет и международные стандарты», которая прошла в ЦИК РФ.

«Сегодня с раннего утра мы с коллегами уже начали работу по наблюдению за избирательными участками и уже успели посмотреть три участка в Москве. В ходе нашей наблюдательной работы мы видим очень активную гражданскую позицию российских граждан. Все избиратели очень активно участвуют в голосовании», — отметил он.

Кроме того, глава миссии наблюдателей ШОС поблагодарил ЦИК РФ за приглашение и за организацию этого мероприятия, «которое несомненно служит полезной платформой открытой обмена мнениями по вопросам обеспечения демократического процесса».

Он также пожелал успешного проведения президентских выборов в России и дальнейших успехов ЦИК РФ, пишет ТАСС.

Ранее 5-tv.ru писал, что мэр Москвы Сергей Собянин проголосовал на выборах президента России.