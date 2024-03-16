Колумбия отказалась передавать Украине российскую военную технику

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Игорь Войтенко
Игорь Войтенко 15 0

Страна закупала вертолеты у России с 1996 по 2009 год.

Колумбия отказалась передавать Украине российскую военную технику

Фото: AP/TASS / ТАСС

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Пока президент Густаво Петро руководит Колумбией, передача российской военной техники Украине маловероятна. Об этом «Известиям» рассказал представитель госкорпорации «Ростех» в южноамериканской стране Станислав Кудрявцев.

«Представители США предложили стране финансовую помощь в обмен на российские вертолеты типа Ми-17. Однако в соответствии с внутренним законодательством Колумбии, российские вертолеты не могут быть проданы или пожертвованы в третьи страны», — рассказал он.

Кудрявцев отметил, что Колумбия проинформирована, что она не может продавать или передавать вертолеты без согласия России. Южноамериканская страна закупила у холдинга «Вертолеты России» 26 вертолетов Ми-17-1B, Ми-17МД и Ми-17-B с 1996 по 2009 год.

Колумбийские СМИ заявляли, что часть аппаратов нуждается в техобслуживании, но после отключения России от международной системы платежей SWIFT это стало делать сложнее.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Европе выступили против идеи Урсулы фон дер Ляйен о помощи ВСУ за счет активов России.

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