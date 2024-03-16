Труп без глаз обнаружили в сугробе в Подмосковье

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Геннадий Плиткин
Геннадий Плиткин Эксклюзив 26 0

Причины и обстоятельства смерти выясняются.

Труп без глаз обнаружили в сугробе в Подмосковье

Фото: Шарифулин Валерий / ТАСС

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Водитель мотобуксировщика «Буран» обнаружил закопанный в снег труп в Подмосковье. Об этом 5-tv.ru сообщил источник.

Тело нашли рядом с трассой в Талдоме вечером 13 марта. Мертвый мужчина по неустановленным в настоящее время причинам лишился глаз и волос.

У закопанного по грудь мертвеца руки были сложены и прижаты к груди. Причины и обстоятельства смерти выясняются.

Ранее 5-tv.ru писал, что мумифицированный труп неизвестного человека обнаружен в спортивной сумке в Ленинградской области. Установить пол и возраст усопшего в силу разложения вряд ли получится.

На месте инцидента, как отмечается, отсутствует видеонаблюдение. Труп направлен в морг для выяснения причины смерти.

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