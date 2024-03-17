Замужнюю племянницу князя Монако заметили с другим мужчиной

С кем папарацци сфотографировали Шарлотту Казираги за романтическим обедом?

Племянница монакского князя Альбера II и дочь принцессы Каролины Шарлотта Казираги считается своенравной особой. Ее, как правило, меньше всего волнует, что о ней думают другие.

Поэтому после того, как Шарлотта ушла от своего мужа, она открыто появилась на публике уже с новым возлюбленным, известным французским сценаристом и писателем Николасом Матье.

Недавно их подловили французские папарацци во время обеда в одном из парижских кафе. Они явно наслаждались общением друг с другом, а Шарлотту как будто совсем не смущает такое внимание к себе со стороны репортеров.

Снимки счастливой пары опубликовало издание Paris Match. Со своим предыдущим избранником? Димитрием Рассамом, она, видимо, уже рассталась, так как в последний раз их видели вместе еще в октябре прошлого года на юбилейном мероприятии в Monte Carlo Opera.

Однако официально свое расставание они до сих пор не подтвердили. Стоит сказать, что в 2019 году Димитрий и Шарлотта зарегистрировали гражданский брак прямо во дворце ее дяди Альбера в Монако.

После этого они обвенчались и поехали отпраздновать это событие во Франции. Теперь бывшим супругам, скорее всего, предстоит в ближайшее время делить опеку над их пятилетним летним сыном Бальтазаром.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Ида Галич рассказала о бурном романе с иностранцем.