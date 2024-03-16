«Совсем из ума выжили»: Маковецкий в резкой форме ответил на слухи о краже денег

Артист очень недоволен сложившейся ситуацией.

В разговоре с 5-tv.ru народный артист России Сергей Маковецкий резко отреагировал на вопросы журналистов о пропаже у него денег. Актер возмутился таким вниманием со стороны общественности и не понимает, почему из этой темы раздули целую проблему.

«Вы что, нашли какую-то тему вселенского масштаба?», — негодует актер.

Кроме того, он поразился такой ситуацией и в грубой форме спросил не сошли ли все с ума.

К слову, в телефонном разговоре Сергей так и не опровергнул информацию о факте кражи денег.

Ранее сообщалось, что у актера во время прогулки в Санкт-Петербурге пропали почти 200 тысяч рублей из рюкзака. Артист отдал свои вещи водителю, который, в свою очередь, передал его рюкзак в камеру хранения при отеле.

Пропажу актер заметил только когда оплачивал счет в ресторане. В последний раз конверт со своими деньгами в рюкзаке он видел в своей гримерной.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что у Сергея Маковецкого украли почти 200 тысяч рублей в одном из петербургских отелей.