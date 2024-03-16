Артистку Мариинского театра «развели» мошенники

Скрипачка хотела вложиться в инвестиции, а в итоге потеряла огромные деньги.

Артистка Мариинского театра, скрипачка Данара Ургадулова, отдала мошенникам более шести миллионов рублей, как стало известно источнику 5-tv.ru.

Потерпевшая собралась заняться инвестициями для получения пассивного дохода от продажи ценных бумаг, драгоценных металлов и полезных ископаемых. Артистка обратилась в правоохранительные органы, чтобы привлечь к уголовной ответственности неустановленное лицо, которому перевела, по ее утверждениям, 6 274 129 рублей.

Данара Ургадулова также отметила, что она провела несколько платежей мошеннику в период с ноября 2023 по март 2024.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что мошенники создали приложения, где пользователям предлагают проверить уровень своей финансовой грамотности. После этого злоумышленники начинают психологическое воздействие на человека, чтобы тот перевел им деньги для инвестиций.